Sono in corso le indagini della polizia su un furto, avvenuto nei giorni scorsi, in casa del giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Da una prima ricostruzione è stato lo stesso Diaco, rincasato intorno alle 23, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine perché qualcuno si era introdotto in casa sua in via Appia Antica. I poliziotti del Celio sono intervenuti e da una prima ricostruzione mancavano alcuni oggetti, tra cui un paio di orologi.