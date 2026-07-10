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Roma, furto in casa di Pierluigi Diaco sull'Appia Antica

Il giornalista e conduttore ha dato l'allarme al rientro in casa

Pierluigi Diaco - (Fotogramma)
Pierluigi Diaco - (Fotogramma)
10 luglio 2026 | 12.41
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Sono in corso le indagini della polizia su un furto, avvenuto nei giorni scorsi, in casa del giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Da una prima ricostruzione è stato lo stesso Diaco, rincasato intorno alle 23, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine perché qualcuno si era introdotto in casa sua in via Appia Antica. I poliziotti del Celio sono intervenuti e da una prima ricostruzione mancavano alcuni oggetti, tra cui un paio di orologi.

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