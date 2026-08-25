Fedez e la compagna Giulia Honegger hanno visitato il canile comunale 'I fratelli minori' di Olbia e sui social hanno condiviso il momento dell'acquisto del cibo per gli animali, poi donato al rifugio, oltre all'incontro con alcuni cagnolini. "L'immagine che ci resterà impressa nel cuore è vederli prendere i guinzagli e portare i nostri cani a passeggio. Vederli camminare con loro, regalando a queste piccoli anime un momento di libertà e di amore vero, come se fossero i loro", hanno scritto i volontari del rifugio sui social raccontando l'incontro.