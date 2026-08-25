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Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano: è gravissima, i genitori indagati per lesioni colpose

I genitori, in quel momento in casa, non si sarebbero accorti di nulla

Carabinieri - Archivio
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25 agosto 2026 | 13.09
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 5 anni è precipitata accidentalmente dal quinto piano di un condominio fermandosi sulla terrazza del secondo piano. È successo intorno alle 11.30 di oggi al civico 11 di via Corso Mazzini di Montebelluna, nel trevigiano.

I genitori, in quel momento in casa, non si sarebbero accorti di nulla. La bambina è stata trasportata all’ospedale di Treviso in gravi condizioni, in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti.

Intanto, sono stati denunciati per lesioni colpose i genitori della piccola. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero state adottate dalla coppia, cinese lui, cambogiana lei, tutte le necessarie misure per impedire che fosse facile scavalcare. Ad attirare l'attenzione del padre, il figlio più piccolo di appena 2 anni, in quel momento in terrazzo insieme alla sorellina.

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bimba precipita in pericolo di vita
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