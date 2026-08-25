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Savona, coppia in difficoltà in acqua ad Andora: bagnino si tuffa per salvarli, ma muore insieme all'uomo

E' riuscito a portare a riva soltanto la donna e, poi, si è rituffato ma ha perso la vita

Guardia Costiera, nella foto una delle due vittime, il bagnino Fabrizio Valente
Guardia Costiera, nella foto una delle due vittime, il bagnino Fabrizio Valente
25 agosto 2026 | 14.03
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Tragedia in mare oggi, martedì 25 agosto, ad Andora nel Savonese. E' sfociato nel dramma il tentativo di un bagnino di salvare una coppia che era in difficoltà. Fabrizio Valente si è tuffato per salvarli. E' riuscito a riportare a riva la donna che ora è in buone condizioni e, poi, è morto insieme al turista Luigi Fasano nel tentativo di salvarlo. Sul posto la Guardia Costiera.

Sindacato italiano balneari: "Da bagnino atto di eroismo straordinario"

Il Sindacato Italiano Balneari esprime il proprio cordoglio per la tragedia di Andora, definendo l’intervento del bagnino "un atto di eroico altruismo". Il presidente Antonio Capacchione sottolinea la necessità di rafforzare il comparto, valorizzare gli assistenti alla balneazione e garantire strumenti e norme omogenee su tutto il litorale. Il Sib ricorda che l'Italia registra 5,7 decessi per annegamento per milione di abitanti, contro una media europea di 11,1. Valori inferiori anche rispetto a Spagna (11,2), Francia (10,8) e Grecia (38,3). Un risultato decisivo per un settore che attira il 39,2% delle presenze turistiche.

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