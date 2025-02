Ultime notizie sulla situazione all'aeroporto di Catania dove l'ultima eruzione dell'Etna continua a provocare qualche disagio. A ora c'è stato un parziale ripristino degli arrivi e non ci sono restrizioni sulle partenze.

"A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica nell'aria, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi dell'aeroporto di Catania corrispondenti alla nuvola aerea a sud-est del vulcano (settore B1) fino alle 15 di oggi, mentre sono riaperti gli spazi aerei precedentemente chiusi". Ad annunciarlo è la Sac, società che gestisce lo scalo etneo. Previsto anche un "parziale ripristino" delle attività ordinarie di volo in arrivo all'aeroporto di Catania mentre non c'è alcuna restrizione sui voli in partenza. La Sac invita comunque i passeggeri a "non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".