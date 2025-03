Ha confessato nella notte il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la donna strangolata e trovata morta ieri mattina in casa a Chignolo Po, a Pavia. I carabinieri del nucleo investigativo di Pavia dopo ore di ricerca avevano rintracciato e fermato l'uomo, Franco Pettineo a Pandino, nel cremonese.

Il medico legale ha rilevato i segni di strangolamento, ma ancora non è chiaro se siano state utilizzati corde, altro o l'omicidio sia avvenuto a mani nude. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.

Le indagini per ricostruire l'accaduto intanto proseguono. Pare ci sia stata una lite all'origine del gesto. E' stata la figlia della donna, che lavorava nel lodigiano come operatrice sociosanitaria, ad allertare i carabinieri non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. E sono stati i militari, entrati nell'appartamento con le chiavi della figlia, a trovare la vittima.