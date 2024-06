Ferrovienord, tratta Brescia-Bornato, al via lavori di manutenzione straordinaria

Inizieranno nella notte tra lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio nella città di Brescia i lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria della tratta Brescia-Bornato, lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord. Le operazioni verranno svolte prevalentemente in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria. Grazie a questa attività si garantisce l’efficienza e la sicurezza della rete.

Nello specifico, si tratta di lavori di rinnovo e risanamento dell’armamento ferroviario che prevedono la sostituzione di rotaie e traverse, attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore, che occupa circa 60 persone/notte per una produzione massima di circa 1 chilometro a notte e il ricambio del pietrisco, grazie all’utilizzo della macchina risanatrice della massicciata che impegna circa 15 persone/notte e sostituisce fino a circa 250 metri di massicciata a turno. Il cantiere partirà dalla città di Brescia e proseguirà quindi lungo la linea fino alla stazione di Bornato.

Le lavorazioni in concomitanza di passaggi a livello potrebbero prolungarsi anche in orario diurno, comportando la sospensione del servizio ferroviario, oltre alla modifica temporanea della circolazione stradale locale. Apposite comunicazioni verranno fornite successivamente. Ferrovienord adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente. Per eventuali segnalazioni è sempre disponibile il canale dedicato sul sito internet aziendale: https://www.ferrovienord.it/it/segnalazioni

Gli interventi prioritari sulla tratta Brescia-Bornato avranno termine nel mese di settembre; attività secondarie e finiture verranno svolte successivamente. L’intervento è finanziato completamente da Regione Lombardia con 17.703.040 euro per la tratta Brescia-Bornato e con 47.400.735 euro per la tratta Artogne-Edolo, dove i lavori partiranno da fine settembre, nell’ambito del contratto di programma con Ferrovienord.