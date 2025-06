Festival “Restare, Partire, Tornare”, Sciscioli: ‘Festival è primo momento di una serie di attività sul territorio”

“Gli over 65 in Italia sono oltre 15 milioni, le persone tra i 14 e 35 anni, che è la fascia d'età di competenza del Dipartimento politiche giovanili, sono poco meno di 12 milioni e mezzo. Io credo che sia sufficiente questo dato per dire quanto la situazione sia oltremodo drammatica e tragica e qualunque tipo di azione noi possiamo intraprendere può essere soltanto un palliativo” Sono le dichiarazioni di Michele Sciscioli,Capo Dipartimento Politiche giovanili e servizio civile universale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il Festival della Restanza e della Tornanza a Colli del Tronto. Un'occasione di confronto intergenerazionale e multidisciplinare, capace di mettere al centro il coraggio di restare, la forza di tornare e la responsabilità di ricostruire post Sisma 2016.