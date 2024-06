Fondazione Insigniti Omri: "Proponiamo ai sindaci il Rito della Sciarpa Tricolore"

La Fondazione Insigniti Omri, sempre in prima linea nella promozione dei valori costituzionali e della cultura civica, annuncia una nuova iniziativa destinata a rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale: il Rito della Sciarpa Tricolore.

"La cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, momento solenne che sancisce il passaggio di consegne tra il Presidente del Consiglio uscente e il suo successore, rappresenta un simbolo di grande importanza istituzionale" sottolinea il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Omri. "Prendendo spunto da questa consolidata tradizione, proponiamo l'introduzione del Rito della Sciarpa Tricolore, atto che vedrebbe il sindaco uscente consegnare la sciarpa tricolore al suo successore, ufficializzando così il trasferimento delle piene funzioni amministrative e del ruolo di capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo".

Il Rito della Sciarpa Tricolore, oltre a essere un simbolo di continuità amministrativa, si delineerebbe come un momento di profondo valore civico e istituzionale. "Questo gesto, compiuto sotto i riflettori dei cittadini potrebbe contribuire in modo significativo a rafforzare il senso di unità e di appartenenza alla comunità nazionale, in un periodo in cui il tricolore è talvolta strumentalizzato" aggiunge il prefetto Tagliente. Il rito "non solo sarebbe un'occasione per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, ma sarebbe anche un segnale forte e positivo, capace di unire la comunità sotto il simbolo del tricolore" conclude il prefetto Tagliente.