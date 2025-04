"Lingua italiana minacciata", l'allarme di Mattarella

"Il lavoro degli operatori e dei giornalisti della Comunità Radiotelevisiva Italofona è prezioso in questa stagione in cui la lingua spinta all’omologazione e all’impoverimento operato attraverso i processi di semplificazione dei media digitali, tende a ridurre la ricchezza del lessico". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio per il 40esimo anniversario della Comunità Radiotelevisiva Italofona.