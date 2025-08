A svelare il suo nome è stato lo stesso regista Francis Ford Coppola, operato al Policlinico Tor Vergata di Roma per un intervento programmato per la fibrillazione atriale, in un post: "Sto approfittando per fare l'aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il dottor Andrea Natale! Sto bene!". Natale (65 anni), con laurea in Medicina all'Università di Firenze e specializzazione all'Università Cattolica, è direttore della Scuola di Specializzazione Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università Tor Vergata di Roma, e direttore Uoc Cardiologia del Policlinico Tor Vergata, dove è arrivato lo scorso anno.

Medico tra Usa e Italia, è un pioniere nel campo dell'elettrofisiologia e, da più di 20 anni, "un leader globalmente riconosciuto nel campo della cardiologia per l'innovazione scientifica, la ricerca clinica e la formazione professionale ed in particolare per il trattamento interventistico della fibrillazione atriale", si legge sul sito dell'Università Tor Vergata di Roma. Negli Stati Uniti ha diretto per 10 anni il Dipartimento di Elettrofisiologia Cardiaca della Cleveland Clinic di cui è stato anche il direttore del Centro di Eccellenza per la Fibrillazione Atriale.