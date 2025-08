Neve di agosto in montagna. Dal Trentino-Alto Adige, alla Lombardia, il maltempo degli ultimi giorni ha portato un rapido calo delle temperature e precipitazioni inaspettate in alta quota, dove molte delle cime più famose e frequentate dai turisti si sono ricoperte di bianco.

Sulle Dolomiti, Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada, si è svegliata sotto una coltre di neve fresca, con il termometro che segnava due gradi sotto lo zero. Imbiancato anche il Piz Boè e la zona del Rifugio Puez, in Alto Adige.

Nei giorni scorsi fiocchi grandi come batuffoli di cotone sono caduti anche sullo Stelvio, valico alpino tra Trentino Alto Adige e Lombardia, rendendo decisamente invernale il paesaggio in quota per la stazione sciistica aperta durante la stagione estiva.