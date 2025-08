Il rischio alluvioni genera un costo sociale rilevante, dal 1920 ad oggi il danno stimato per calamità in Italia è infatti di 90 miliardi e 4mila vittime. A porre il focus sul rischio alluvioni in ambito urbano è l'Autorità del Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. La popolazione esposta è cresciuta del 30% in pochi anni, con edifici costruiti in aree di pericolosità idraulica passati da 2 a 2,7 milioni.