"Questa è la gioventù del Papa". Bagno di folla e cori da stadio per Leone XIV, arrivato stamane a Tor Vergata per la giornata conclusiva del Giubileo dei giovani dove presiederà messa e Angelus. Il pontefice, atterrato in elicottero, ha poi percorso in corte sulla papamobile la spianata che accoglie il milione di ragazzi giunti da tutto il mondo a Roma.