Migliaia di giovani pellegrini sono in fila da questa mattina alle 10 al Circo Massimo in attesa della confessione. Oggi infatti è il giorno dedicato al Sacramento della Riconciliazione e sono attesi oltre 20mila ragazzi. Sono stati allestiti 200 confessionali e per tutta la giornata i sacerdoti confesseranno i fedeli, arrivati da ogni parte dell'Italia e del mondo per il Giubileo dei giovani.