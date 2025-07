Scatta oggi, giovedì 31 luglio, lo stop al rinnovo dei medici 'gettonisti' che fanno capo a cooperative e che vengono impiegati spesso in larga misura, in ospedali e Pronto soccorso (Ps) per fare fronte alle carenze di personale. Non sarà dunque più possibile procedere nemmeno alla stipula di nuovi contratti, mentre rimarranno validi quelli in essere fino alla scadenza naturale.