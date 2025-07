"Abbiamo presentato una denuncia alla Digos per quanto riguarda i danneggiamenti che sono arrivati nei confronti di questi manifesti. Per noi tutto questo non è giustificabile. Noi vogliamo informare i cittadini sul decreto sicurezza. Ci fa specie che l'amministrazione invece di contrastare i furti nelle metro, le occupazioni delle abitazioni e i blocchi stradali invece vada a censurare un partito politico". Lo ha detto il consigliere comunale della Lega Davide Bordoni a margine del flash mob organizzato davanti la sede dell'assessorato alle Attività Produttive.