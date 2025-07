"Abbiamo presentato un'interrogazione per far luce sulla vicenda. Inaccettabile che un assessore nel giro di tre ore ordini agli uffici di applicare un regolamento sulla base di un'azione che calpesta l'articolo 21 della Costituzione". Così Fabrizio Santori, capigruppo Lega in Campidoglio, a margine del flash mob organizzato davanti l'assessorato alle Attività Produttive di Roma.

"I messaggi erano di buon senso, riguardavano problemi di Roma di tutti i giorni. La violenza che subisce chi vede le abitazioni occupate, di chi viene scippato in metro. L'amministrazione Gualtieri invece censura con atto politico anti istituzionale", ha concluso.