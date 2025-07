Pallavolo, Abodi: "Cogliandro? Molto interessato al tema e a cosa sia successo" - Video

"Cogliandro? Sono molto interessato al tema e a capire effettivamente cosa sia successo e mi auguro si contribuisca alla definizione dei fatti". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a margine della presentazione della campagna 'La pasta integratore di felicità' al Foro Italico sul caso della pallavolista Asja Cogliandro. "Abbiamo letto l'intervista che ha fatto conoscere la posizione della ragazza e non abbiamo dubbi che sia una persona, che vada rispettata, ma vorrei che la rappresentazione dei fatti sia completa. Noi comunque sul tema stiamo lavorando con la consapevolezza che le misure economiche che non sono l’unico tema e forse non il più importante le misure le abbiamo rinforzate ulteriormente, portando il bonus mamma nello sport portato da 10 a 12 mesi e nella pallavolo si combina con il contributo della federazione ed è un fondo capiente, quindi quell'aspetto non è problematico e abbiamo registrato nella pallavolo tante neo mamme in Serie A che hanno trovato attenzione e rispetto delle società". "Mi hanno chiesto un primo incontro alcune parlamentari e lo farò domani. Stiamo lavorando e per vedere cosa possiamo migliorare dal punto di vista legislativo e nel sistema sportivo" conclude Abodi.