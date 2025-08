Ucraina, allerta aerea in tutto il Paese: decollato MiG-31K dalla Russia

Le autorità di Kiev hanno dichiarato l'allerta aerea su tutto il territorio ucraino. Lo ha annunciato l'Aeronautica Militare ucraina dopo aver segnalato il decollo di un caccia MiG-31K dalla Russia.

Trump: "Sanzioni a Russia senza cessate il fuoco in Ucraina"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che il suo inviato speciale Steve Witkoff si recherà in Russia questa settimana. Più precisamente, secondo il presidente Usa, Witkoff si recherà in visita "credo mercoledì o giovedì". Rispondendo ai giornalisti sulla missione di Witkoff a Mosca, Trump ha detto che l'obiettivo è ''raggiungere un accordo per far sì che si smetta di uccidere la gente". Ed ha ribadito che se la Russia non accetta l'accordo per il cessate il fuoco con l'Ucraina ''ci saranno sanzioni''. Ma, ha aggiunto, i russi ''come sapete sono molto astuti e sono abbastanza bravi ad aggirare sanzioni. Per cui vedremo cosa succederà''.