L'aereo durante un volo d'addestramento è finito fuori pista. Il pilota soccorso non sarebbe ferito

Incidente durante un volo di addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori presso l’aeroporto di Pantelleria, all’indomani dell’airshow di Catania. Nel corso del volo è accaduto qualcosa di anomalo, da un video che circola online sembrerebbe esserci stato addirittura un contatto tra velivoli. Sull'esatta dinamica saranno svolti gli accertamenti per chiarire esattamente cosa è accaduto. L'addestramento è stato interrotto e durante l’atterraggio a Pantelleria un velivolo è uscito fuori pista.

Il pilota, a quanto si apprende, è stato portato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe ferito.