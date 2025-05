Dazi, Trump lancia crociata contro film stranieri

"L'industria cinematografica americana sta morendo molto velocemente" secondo Donald Trump mentre "altri Paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivi per attirare i nostri registi e gli studi cinematografici lontano dagli Stati Uniti. Hollywood e molte altre aree degli Stati Uniti sono devastate. Questo è uno sforzo concertato da parte di altre nazioni e, quindi, una minaccia per la sicurezza nazionale". Alla luce di questa nuova 'emergenza' il presidente americano ha autorizzato "il Dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l'istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film in arrivo nel nostro Paese prodotti in Paesi stranieri".