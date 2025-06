Nozze Bezos, ultima festa all'Arsenale: le videonews dalla nostra inviata

Gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez dall’hotel Aman verso l’Arsenale, dove si terrà l’ultima festa del matrimonio-evento. Secondo quanto apprendiamo noi dell’Adnkronos, sarà un ballo in maschera: un omaggio a Venezia e alla sua storia. In particolare, sarebbe ispirato alla grande tradizione del carnevale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da media internazionali, la presenza di Lady Gaga sarebbe confermata come una delle protagoniste musicali della serata. Non è ancora chiaro se si esibirà da sola o con Elton John. Non ci sono conferme, nessun paparazzo li ha visti arrivare. Oggi alcuni media avevano smentito la loro presenza, data invece per certa per giorni. Le videonews dalla nostra inviata.