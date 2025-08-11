"Venerdì vedrò Putin, andrò in Russia". Donald Trump 'regala' l'Alaska a Vladimir Putin. L'incontro del 15 agosto tra il presidente americano e quello russo è in programma nello stato che gli Usa hanno acquistato dalla Russia nel 1867. Trump, nella conferenza in cui illustra le misure speciali per l'ordine pubblico a Washington, riassegna l'Alaska a Mosca: "Andrò in Russia", dice con un lapsus che rimbalza subito sui social. C'è spazio anche per una domanda tra un tweet e l'altro: l'incontro è stato spostato a Mosca?