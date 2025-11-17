circle x black
Ancora maltempo sull'Italia, allerta gialla in sei regioni oggi

Piogge intense e temporali in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria

Ancora maltempo sull'Italia - (Fotogramma/Ipa)
17 novembre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo non molla l'Italia. Oggi, lunedì 17 novembre, è allerta gialla in sei regioni del Centro-Nord a causa di una perturbazione in transito che si fa più intensa e, oltre a pioggia e temporali, porta anche il rafforzamento dei venti. Allo stesso tempo si abbasseranno le temperature.

Allerta gialla in 6 regioni

L'allerta gialla riguarda Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Ecco le aree a maggior rischio secondo il bollettino della Protezione civile che prevede ordinaria criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense); Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia).

Il rischio temporali riguarda ancora la Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante), quasi tutta la Toscana (Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole), l'Umbria (Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere).

E' allerta gialla - per rischio idrogeologico) - anche, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, in: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale; Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole.

