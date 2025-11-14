Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video

"Ogni volta che vado a Sanremo me la godo, ma quest'anno non ci sarò". Così Jovanotti su una possibile performance all'Ariston, dopo quella dell'anno scorso che ha segnato il suo ritorno sulle scene, dopo il complicato infortunio in bicicletta. L'artista esclude anche un futuro nel ruolo di direttore artistico: "Non è tra i miei obiettivi e non so se alla mia portata". Spazio anche per una battuta rivolta all'amico Fiorello, legando un suo ipotetico ritorno sul palco a una condizione speciale. "Come conduttore, se un giorno Fiorello torna a Sanremo e mi vuole, io ci vado", ha affermato Jovanotti, precisando subito con una risata la natura scherzosa della sua offerta: "Ma lo dico solo perché lui ha già detto che non tornerà". Ma "mai dire mai". Intanto, promette, Sanremo "lo guarderò come tutti gli anni". E conclude: "Faccio un grande in bocca al lupo a Carlo Conti e a tutti gli artisti che parteciperanno".