E' contento della Roma di Gasperini? ''Sono felicissimo'', taglia corto Massimo D'Alema quando gli chiedono della 'Magica' ora guidata dal Mister che ha portanto l'Atalanta in Champions. L'ex premier è tornato per un giorno alla Camera, nella sala Berlinguer del gruppo Dem a Montecitorio, che ospita la presentazione del numero 3/2025 della rivista ItalianiEuropei, diretta dallo stesso D'Alema.

La Roma vincerà lo scudetto?, insistono i giornalisti che lo inseguono. Lui volta le spalle per imboccare rapidamente l'uscita, poi, si gira, fa una smorfia e compie il più classico dei gesti scaramantici verso il basso per poi aggiungere rivolto ai cronisti in versione gufo: ''Mamma mia ragazzi, ma dove vi trovano a voi... io non lo so, è impressionante''.