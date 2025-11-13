circle x black
Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni: ferite da taglio alla gola

E' accaduto nella tarda serata di mercoledì. E' stato il padre a dare l'allarme perché non riusciva a contattare la donna

Auto della polizia
13 novembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
Un bambino di nove anni è stato ucciso dalla madre nella tarda serata di ieri. E' avvenuto nella loro abitazione a Muggia, in provincia di Trieste. E' stato il padre a dare l'allarme perché non riusciva a contattare la donna. Sono interventi gli agenti della squadra mobile, ma per il bambino non c'era più nulla da fare. Il piccolo mostrava ferite da taglio alla gola. La coppia era in fase di separazione.

