Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video

09 novembre 2025 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa puntata è totalmente dedicata a lui". Fabio Fazio, aprendo la puntata di Che tempo che fa, dedica un pensiero a Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra morto venerdì 8 novembre all'età di 69 anni.

"E' una puntata un po' difficile per noi perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Come sapete abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene, tutti noi di Che tempo che fa abbiamo perso un amico, che peraltro era atteso qui la settimana scorsa. E' stato ricoverato e non è potuto venire, ma ovviamente questa puntata è totalmente dedicata a lui nel senso che il nostro pensiero è totalmente per lui, e quindi salutiamo insieme Peppe Vessicchio".

peppe vessicchio fabio fazio che tempo che fa
