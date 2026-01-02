circle x black
Crans-Montana, parla il testimone: "Persone con la pelle bruciata e senza capelli. Sembrava l'inferno"

Stava festeggiando il capodanno a Crans-Montana con gli amici quando ha assistito al rogo: "Abbiamo visto persone uscire in condizioni inumane e poi tanti genitori che urlavano"

Fiori e candele sul luogo della strage - Ipa/Fotogramma
02 gennaio 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
Prima le urla, poi le fiamme e la calca. Tutti che si affrettano verso l'uscita, mentre il fuoco divampa. "Sembrava l'inferno. Abbiamo visto persone con la pelle bruciata e senza i capelli. Vedevamo persone uscire in condizioni inumane: tanta calca, tante persone stese a terra e tante che correvano". Così racconta all'Adnkronos Jacopo Bucci, ragazzo che nella sera tra il 31 dicembre e l'1 gennaio si trovava a Crans-Montana con gli amici per festeggiare il Capodanno. Jacopo è uno dei testimoni che ha visto il Constellation, locale nel centro della città, avvampare divorato dalle fiamme.

"Quando siamo passati la prima volta davanti al locale andava tutto bene, era intatto. Come la sera prima, quando siamo entrati - continua -. Noi siamo andati in un altro bar, ma abbiamo visto che costava troppo, e siamo tornati indietro". Jacopo e i suoi amici sono rimasti all'esterno "perché abbiamo sentito odore di gas e abbiamo creduto che all'interno saremmo stati in pericolo". Poi hanno notato l'incendio. Repentina la risposta dei soccorsi elvetici, giunti sul posto in pochi minuti. "Non si può descrivere a parole. C'erano anche tanti genitori che urlavano, quella è stata la parte peggiore di tutte".

La sala dove è scaturito il rogo è un seminterrato, Jacopo riferisce di non aver visto finestre né estintori la sera precedente: "In Italia se ne vedono tanti ed è difficile non farci caso". Il cartello dell'uscita di emergenza, poi, "portava a quella scala angusta". Dietro la sala principale, da massimo 200 persone, "c'era un privé. Non sappiamo se lì ci fossero uscite di sicurezza, non siamo entrati".

"Il giorno precedente avevamo conosciuto un bodyguard del locale al suo primo giorno di lavoro. Ci abbiamo parlato parecchio. Ieri sera siamo venuti qui sia per commemorare le vittime sia per cercare qualche risposta". (di Marco Cherubini )

Tag
crans montana crans montana le constellation crans montana esplosione crans montana incendio
