Capodanno, il cenone vale 439 milioni

31 dicembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli italiani spenderanno 439 milioni di euro per il cenone di Capodanno al ristorante, in crescita del 9,7% sul 2024. A stimarlo è l'ufficio studi di Fipe Confcommercio che calcola anche un'affluenza di 4,6 milioni di clienti negli oltre 76.500 esercizi aperti per l'occasione con un aumento dell'8,5%. La spesa media sarà di 94 euro per il solo cenone e di 120 euro se si sceglie la formula cenone+veglione che si troverà nel 21,7% dei ristoranti. Qui l’esperienza gastronomica sarà accompagnata da momenti di spettacolo e musica. Le proposte saranno differenti nei diversi locali: ristoranti, lounge bar, discoteche, club, oltre ai numerosi eventi in piazza.

