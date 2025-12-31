circle x black
Botti di Capodanno, sequestro da record a Catania: bomba pirotecnica da quasi 12 kg, tre arresti

I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa

Bomba di Capodanno
31 dicembre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono state arrestate a Catania per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi. Un 25enne e un 29enne, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni. Gli arresti nel corso dell'attività di controllo di un furgone sospetto nel comune di Santa Venerina. Dentro al mezzo c'erano diversi ordigni pirotecnici per un peso complessivo di 220 chili di esplosivo.

La difesa dei tre: "Sono per noi, i parenti e i nostri vicini di casa"

I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa. Il materiale era privo di etichette, che potesse attestarne la provenienza. Il pubblico ministero, ha disposto che i tre venissero condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice per le Indagini preliminari.

Tag
botti di capodanno botti di capodanno potenti botti di capodanno rumorosi bomba di capodanno
