Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all'impianto elettrico

L'uomo aveva 56 anni: l'incidente mortale è avvenuto mentre era a bordo di un cestello

Carabinieri - Ipa
31 dicembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
Incidente mortale sul lavoro a Sassari. Un operaio 56enne ha perso la vita mentre era impegnato in un magazzino per lo stoccaggio delle merci. L’uomo si stava occupando di manutenzioni all’impianto elettrico ed era in quota a bordo di un cestello. Durante una manovra del mezzo elevatore è rimasto schiacciato contro una trave. Per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sassari e gli ispettori dello Spresal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo e della porzione di capannone teatro dell’incidente mortale.

sassari incidente sul lavoro morto sul lavoro oggi morte sul lavoro
