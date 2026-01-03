circle x black
Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertito anche sorvolo di aerei

Lo riporta l'Afp, spiegando che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino

Venezuela, Caracas - Afp
Venezuela, Caracas - Afp
03 gennaio 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l'Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino.

Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano "contati".

