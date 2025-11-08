circle x black
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video

08 novembre 2025 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“C'è stato questo problema molto grave che ha portato proprio all'interruzione dell'attività in alcune sedi. Ho poi saputo che il ministero ha risolto in 12 ore, ma resta il problema che App non è adeguata a dare quella risposta di efficienza che i cittadini si aspettano". Lo afferma il presidente dell'Anm Cesare Parodi, a margine del Comitato direttivo centrale dell'associazione, sui disservizi della app giustizia per il processo telematico.

"Nella società attuale abbiamo degli strumenti informatici, dei sistemi, che consentirebbero, con relativa facilità, di avere un qualcosa in grado di farci lavorare bene e soprattutto con dei tempi adeguati - continua - perché il fatto che il sistema App non consenta di essere più veloce, ma anzi più lento di quello che era il sistema precedente, io lo trovo un controsenso, assurdo".

"È vero che non deriva da questo governo, perché è stato deciso dal governo precedente, però questo governo oggi ha un preciso dovere di metterci nelle condizioni di lavorare al meglio", conclude.

