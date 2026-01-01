circle x black
Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall'ospedale ne esplode un altro: ferito all'occhio

Protagonista un 24enne che è stato medicato due volte al Pellegrini. Tra la città partenopea e provincia sono stati 57 i feriti per i botti di Capodanno

Botti di Capodanno (Fotogramma)
01 gennaio 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
Ventiquattrenne romano finisce due volte all'ospedale a Napoli per i botti di Capodanno. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso.

Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.

