circle x black
Cerca nel sito
 

Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana

Dopo l'incontro conferenza stampa congiunta dei due presidenti. Formato, focus e temi del vertice, tutti i dettagli

Donald Trump e Vladimir Putin (Afp)
Donald Trump e Vladimir Putin (Afp)
14 agosto 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo l'incontro "Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti.

Il formato del vertice

Il formato del summit fra Russia e Usa prevede un faccia a faccia fra Putin e Trump, al quale farà seguito un incontro fra le delegazioni. Questi colloqui proseguiranno in una colazione di lavoro, ha anticipato Ushakov. Il consigliere per la politica estera del Cremlino ha anche confermato che, come è pratica comune nei negoziati internazionali, Putin e Trump pronunceranno alcune parole all'inizio dell'incontro, prima della chiusura delle porte.

Focus e temi del summit

Il focus del vertice in Alaska è "sugli sforzi per risolvere la crisi in Ucraina", ha confermato Ushakov, precisando che il contenuto dei colloqui sarà basato "sulle discussioni al Cremlino dello scorso sei agosto", alle quali ha preso parte l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Ushakov ha aggiunto che domani saranno affrontate altre questioni "per garantire la pace e la sicurezza oltre a quelle più urgenti a livello regionale e internazionale".

I due presidenti, ha anticipato il consigliere per la politica estera del Cremlino, parleranno anche dello sviluppo della cooperazione bilaterale "anche in ambito commerciale ed economico" fra Russia e Stati Uniti.

I preparativi per il vertice "sono entrati nella fase finale. Considerato che il vertice è stato annunciato solo cinque giorni fra, nella notte fra venerdì e sabato, tutto avviene in modalità intensa - ha sottolineato - e anche se il focus del summit è politico, vengono risolte mano a mano anche numerose questioni tecniche, fra cui quella relativa alla concessione dei visti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump putin trump putin alaska incontro trump putin guerra ucraina russia
Vedi anche
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza