Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo l'incontro "Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti.

Il formato del vertice

Il formato del summit fra Russia e Usa prevede un faccia a faccia fra Putin e Trump, al quale farà seguito un incontro fra le delegazioni. Questi colloqui proseguiranno in una colazione di lavoro, ha anticipato Ushakov. Il consigliere per la politica estera del Cremlino ha anche confermato che, come è pratica comune nei negoziati internazionali, Putin e Trump pronunceranno alcune parole all'inizio dell'incontro, prima della chiusura delle porte.

Focus e temi del summit

Il focus del vertice in Alaska è "sugli sforzi per risolvere la crisi in Ucraina", ha confermato Ushakov, precisando che il contenuto dei colloqui sarà basato "sulle discussioni al Cremlino dello scorso sei agosto", alle quali ha preso parte l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Ushakov ha aggiunto che domani saranno affrontate altre questioni "per garantire la pace e la sicurezza oltre a quelle più urgenti a livello regionale e internazionale".

I due presidenti, ha anticipato il consigliere per la politica estera del Cremlino, parleranno anche dello sviluppo della cooperazione bilaterale "anche in ambito commerciale ed economico" fra Russia e Stati Uniti.

I preparativi per il vertice "sono entrati nella fase finale. Considerato che il vertice è stato annunciato solo cinque giorni fra, nella notte fra venerdì e sabato, tutto avviene in modalità intensa - ha sottolineato - e anche se il focus del summit è politico, vengono risolte mano a mano anche numerose questioni tecniche, fra cui quella relativa alla concessione dei visti".