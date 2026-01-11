Secondo il 'Telegraph', Downing Street starebbe trattando con gli alleati europei una soluzione che venga incontro all'esigenza di proteggere l'Artico espressa dal presidente Usa
Downing Street starebbe trattando con gli alleati europei l'invio di una forza militare in Groenlandia che venga incontro all'esigenza di proteggere l'Artico espressa da Donald Trump. A riferirne è il 'Telegraph', secondo il quale negli ultimi giorni funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di Paesi quali Germania e Francia per avviare i preparativi. I piani, ancora in fase embrionale, potrebbero prevedere lo schieramento di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina.
Le nazioni europee sperano che un significativo rafforzamento della loro presenza nell'Artico convinca Trump a rinunciare alla sua ambizione di annettere l'isola.