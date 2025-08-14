circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

Lo rivela Nbc news. Zelensky oggi a Londra vede Starmer

Donald Trump (Afp)
Donald Trump (Afp)
14 agosto 2025 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump ha detto ai leader europei che al vertice di domani in Alaska con Vladimir Putin non intende discutere di alcuna possibile divisione di territori tra Russia e Ucraina. Lo rivela Nbc news, citando due fonti europee e altre tre persone informate della videochiamata di ieri tra il presidente americano e i leader europei, a cui era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Nel corso della riunione, Trump ha chiarito che il suo obiettivo è quello di ottenere da Putin un cessate il fuoco in Ucraina, che, tutti i leader sono d'accordo, è una precondizione all'avvio dei negoziati. Ma secondo le stesse fonti, alcuni del leader europei avrebbero avuto l'impressione che il presidente americano non sarebbe ottimista sull'esito del vertice di Anchorage.

Alla richiesta di un commento, la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha detto: "La Casa Bianca non discute i dettagli delle conversazioni private americane. Comunque il presidente ha chiarito di voler la fine della guerra e delle uccisioni e l'incontro di domani con il presidente Putin sarà un momento importante in questo processo".

Zelensky oggi a Londra vede Starmer

Zelensky oggi sarà a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro. Il presidente ucraino è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump putin trump putin alaska trump ucraina guerra ucraina russia
Vedi anche
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza