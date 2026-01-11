circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese

Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran nonostante la dura repressione delle autorità

Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese
11 gennaio 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione delle autorità, come mostra un video verificato dall’Afp. Nel filmato, esplodono fuochi d’artificio su Punak Square, mentre i manifestanti battono pentole e intonano cori a sostegno dei sovrani Pahlavi, deposti dopo la rivoluzione islamica del 1979.

Il blocco nazionale di internet in Iran è ormai in vigore da oltre 60 ore. A dichiararlo è l'Osservatorio indipendente Netblocks. "La misura censoria rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento cruciale per il futuro del Paese", scrive su X, aggiungendo che il blackout "ha ormai superato le 60 ore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
blackout Internet censura sicurezza
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza