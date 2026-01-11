Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

Circa 200 persone sono state evacuate questa mattina all’alba dai vigili del fuoco dal grattacielo di Ferrara per un incendio divampato dal vano contatori alla base della ‘Torre B’ in via Felisatti. Diciassette persone, lievemente intossicate dal fumo, sono state trasportate in ospedale, nessuna in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Questa mattina “parteciperò a un tavolo in Prefettura per organizzare il da farsi e individuare le strutture in grado di accogliere circa un centinaio di persone che, almeno temporaneamente, non potranno rientrare nei propri appartamenti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza per la salute - riferisce il sindaco Alan Fabbri - Siamo al lavoro con la Protezione Civile ma desidero nel frattempo ringraziare i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 di Cona e tutti i soccorritori per essere intervenuti tempestivamente”.