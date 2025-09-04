circle x black
Cerca nel sito
 

Funerali di Emilio Fede, la videonews del nostro inviato

04 settembre 2025 | 21.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È durata un’ora la messa per la celebrazione dei funerali di Emilio Fede, che si sono svolti alla parrocchia di Dio Padre di Milano 2, Segrate. Un centinaio scarso di persone presenti e porte chiuse a telecamere e fotografi. Oltre alla sorella Sveva e il fratello Puccio, c’erano, tra gli altri, Marcello dell’Utri, Gianfranco Micciché, Adriano Galliani, Claudio Brachino, Mario Giuliacci, Daniele Capezzone e Paolo Brosio, il quale ha dichiarato: “Senza Emilio non sarebbe esistita la Rai, così come l’abbiamo conosciuta”. Presenti molti ex colleghi e giornalisti Mediaset, nessuno della famiglia Berlusconi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
funerale emilio fede emilio fede
Vedi anche
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza