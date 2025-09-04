Funerali di Emilio Fede, la videonews del nostro inviato

È durata un’ora la messa per la celebrazione dei funerali di Emilio Fede, che si sono svolti alla parrocchia di Dio Padre di Milano 2, Segrate. Un centinaio scarso di persone presenti e porte chiuse a telecamere e fotografi. Oltre alla sorella Sveva e il fratello Puccio, c’erano, tra gli altri, Marcello dell’Utri, Gianfranco Micciché, Adriano Galliani, Claudio Brachino, Mario Giuliacci, Daniele Capezzone e Paolo Brosio, il quale ha dichiarato: “Senza Emilio non sarebbe esistita la Rai, così come l’abbiamo conosciuta”. Presenti molti ex colleghi e giornalisti Mediaset, nessuno della famiglia Berlusconi.