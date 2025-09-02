Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video

Il film in concorso ‘The Smashing Machine’ di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt e la serie ‘Portobello’ di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni sono stati i protagonisti della sesta giornata dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Due opere diverse per genere e stile accomunate dalla forza dei loro interpreti. Il film racconta l’arte di saper perdere attraverso la vera storia del lottatore Mark Kerr, mentre la serie la vicenda giudiziaria del conduttore Enzo Tortora.