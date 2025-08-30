A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video

Uno dei più visionari registi viventi, il messicano Guillermo del Toro, è stato festeggiato a Venezia in occasione della presentazione alla Mostra del Cinema di 'Sangre del Toro', il documentario a lui dedicato da Yves Montmayeur, regista già premiato nel 2015 con 'The 1000 Eyes of Dr Maddin'. A distanza di un decennio, Montmayeur torna con un'opera che è insieme dichiarazione d'amore e viaggio iniziatico nel mondo di Guillermo del Toro. Un centinaio di invitati e ospiti internazionali hanno salutato del Toro durante un cocktail serale all'hotel St. Regis su Canal Grande. Guillermo del Toro oggi è in concorso al festival con il suo kolossal 'Frankenstein'.