Tatiana Tramacere: "Dragos mi ha aiutata, mi scuso con Nardò e agenti"

La parole della 27enne scomparsa il 24 novembre scorso e trovata viva giovedì sera a 'Chi l'ha visto?'

10 dicembre 2025 | 21.52
Redazione Adnkronos
"Mi auguro di uscire da questo casino, spero. Dragos mi ha ospitata, mi ha dato una mano, mi ha accolta. Non si può dire che mi ha tenuta. Tutto qui. Vorrei comunque chiedere scusa a tutti, alla città di Nardò, alle forze dell'ordine, ai giornalisti". Così Tatiana Tramacere, la 27enne studentessa di Nardò, in provincia di Lecce, scomparsa il 24 novembre scorso e trovata viva giovedì sera sempre nella cittadina salentina, nell'intervista alla trasmissione di Rai Tre 'Chi l'ha visto?'.

I due giovani sono intanto stati ascoltati nuovamente dagli investigatori nei giorni scorsi per comprendere i contorni della vicenda. La giovane, dopo la denuncia presentata alcuni giorni dopo dalla famiglia Tramacere, gli appelli in tv e le ricerche a tappeto dei carabinieri, in realtà si trovava vicinissima a casa. Allo stato non vengono individuati reati. Comunque, alla fine, quando saranno raccolte tutte le carte e completati gli accertamenti ci sarà una valutazione definitiva da parte dei magistrati. In ogni caso, se pure dovessero essere individuati, non si tratterebbe di reati gravi.

"Per quanto riguarda gli originali capi di imputazione, oggetto della sommaria incolpazione" riportati "nel verbale di perquisizione e sequestro, ovviamente sono venuti meno per fatti concludenti. Erano reati gravi: omicidio aggravato e occultamento di cadavere", ha detto intanto l'avvocato Angelo Greco, legale di Dragos Gheormescu.

"Vivevano un momento di affetto, di sentimento, di innamoramento che magari ha alterato tutto", ha aggiunto rispondendo a una domanda circa il tempo che è passato dalla scomparsa che ha allarmato la famiglia, l'opinione pubblica e ha messo in moto la 'macchina' delle ricerche. L'avvocato ha detto di non sapere se il suo assistito è indagato per altri reati.

