Tatiana Tramacere rischia incriminazioni? Il penalista: "No, se non ha istigato Dragos"

Prof. Pier Paolo Dell'Anno: "Se l'uomo ha reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria su istigazione della ragazza, anche quest'ultima ne risponderebbe in concorso"

05 dicembre 2025 | 14.14
Redazione Adnkronos
Tatiana Tramacere, la 27enne di cui per giorni si erano perse le tracce a Nardò e che poi è stata ritrovata nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, non rischia alcuna conseguenza penale se ha scelto liberamente di rendersi irreperibile. "Appare preliminare verificare con ogni strumento investigativo se la scelta del silenzio sia stata libera e volontaria - commenta all'Adnkronos Pierpaolo Dell'Anno, professore ordinario di Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata - In questo caso, sembra possibile affermare che risulti difficile ipotizzare conseguenze penali in capo alla giovane".

In particolare, secondo il penalista, è escluso il reato di procurato allarme: "La condotta di procurato allarme sanziona chiunque annunci disastri, infortuni o pericoli inesistenti suscitando allarmi, trattandosi di una fattispecie che postula anche dal punto di vista letterale inequivocabilmente una condotta attiva. Condotta che nel caso di specie sembra assolutamente inconfigurabile, non risultando allo stato alcun tipo di annuncio o qualsivoglia condotta comunicativa, essendosi a quanto pare la ragazza limitata ad allontanarsi e mantenere il silenzio sulla sua condizione".

"Per le medesime ragioni - sottolinea Dell'Anno - appare ancora meno configurabile l’ipotesi di simulazione di reato (cioè di creazione di tracce, segni, indizi per far sembrare che un reato sia stato commesso, ndr), difettando per quanto a mia conoscenza qualsivoglia forma di comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte della ragazza". Ma c'è un ma: "Ove risultasse invece che Gheormescu abbia reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria su istigazione di Tatiana Tramacere, anche quest'ultima ne risponderebbe in concorso". (di Roberta Lanzara)

