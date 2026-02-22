circle x black
Bimba di tre anni muore investita da un'auto, tragedia a Mercatale di Vernio

La tragedia ha sconvolto la piccola comunità in provincia di Prato. La piccola sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri sull’asfalto

Ambulanza - Fotogramma
22 febbraio 2026 | 22.59
Redazione Adnkronos
Una tragedia ha sconvolto la piccola comunità di Mercatale di Vernio (Prato) nella serata di oggi. Poco dopo le ore 19, una bambina di tre anni è stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, proprio sotto casa. L’impatto, secondo le prime informazioni, è stato violentissimo: la piccola sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Vernio, con medico a bordo, e quella della Misericordia di Vaiano con infermiere. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, per quasi un’ora, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava per mano alla madre quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe improvvisamente sfuggita al controllo correndo in mezzo alla strada. In quel momento sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio: il conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vernio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

La madre, sotto choc per quanto accaduto, ha accusato un malore ed è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sul posto. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro, lasciando sgomento e dolore tra i residenti. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia in queste ore drammatiche.

