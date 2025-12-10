Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato

Rafforzare le relazioni politiche ed economiche con l'India è l'obiettivo della missione a Nuova Delhi del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Fitta l'agenda della missione, che oggi prevede, tra i vari appuntamenti, colloqui con il primo ministro, Narendra Modi, con il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval. Tajani parteciperà anche ai lavori del Comitato Unesco chiamato a decidere sull'iscrizione della cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale immateriale.