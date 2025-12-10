Negli ultimi 10 anni Amazon ha già generato 20 miliardi di dollari di esportazioni

Amazon annuncia un maxi investimento in India: oltre 35 miliardi di dollari entro il 2030. Il piano si basa su tre pilastri strategici: digitalizzazione, crescita delle esportazioni e la creazione di nuovi posti di lavoro. Negli ultimi 10 anni Amazon ha già generato 20 miliardi di dollari di esportazioni per i venditori indiani e punta a portarli a 80 miliardi entro cinque anni. L'India si conferma così mercato cruciale per lo sviluppo globale del gruppo.