Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video

Negli ultimi 10 anni Amazon ha già generato 20 miliardi di dollari di esportazioni

10 dicembre 2025 | 19.47
Redazione Adnkronos
Amazon annuncia un maxi investimento in India: oltre 35 miliardi di dollari entro il 2030. Il piano si basa su tre pilastri strategici: digitalizzazione, crescita delle esportazioni e la creazione di nuovi posti di lavoro. Negli ultimi 10 anni Amazon ha già generato 20 miliardi di dollari di esportazioni per i venditori indiani e punta a portarli a 80 miliardi entro cinque anni. L'India si conferma così mercato cruciale per lo sviluppo globale del gruppo.

Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


