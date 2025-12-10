circle x black
È morta Sophie Kinsella, la scrittrice di 'I love shopping' aveva 55 anni

Nel 2022 le era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello

Sophie Kinsella - Ipa
10 dicembre 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

È morta Sophie Kinsella, l'amatissima scrittrice britannica della serie di romanzi 'I love shopping'. Nel 2022 le era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello.

La notizia è stata diffusa dalla famiglia sui social oggi, 10 dicembre, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l'amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, i nostri cuori sono spezzati".

Nata in Inghilterra nel 1969 con il nome di Madeleine Sophie Wickham, era diventata nota come Sophie Kinsella, pseudonimo usato per pubblicare i romanzi del genere 'chick lit'.

